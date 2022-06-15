Важкі історії, які шокують: комісія ООН зафіксувала злочини РФ в Україні

Червень, 15 в 15:44

Міжнародна комісія ООН під час поїздки в Україну зафіксувала численні воєнні злочини, які вчинила російська армія. Однак вона поки не береться надавати правову оцінку порушенням прав українців внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Очільник незалежної комісії ООН Ерік Мессе зазначив, що Рада ООН створила групу, яка здійснюватиме розслідування про порушення міжнародного гуманітарного права та злочинів Росії в Україні. Комісія має намір забезпечити справедливе слідство для притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Під час візиту комісія ООН перебувала у Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах.

– Комісія зустрічалася з представниками місцевої влади та громадянського суспільства, які надали значну допомогу, та місцевими жителями, які поділилися їважкими історіями, – зазначив він.

За словами глави комісії, візит став продуктивним , однак зараз вони не взяли робити фактичних висновків або коментувати правову оцінку подій.

Зараз дивляться

– Те, що ми побачили – шокує. Ми наполегливо працюємо для того, щоб отримати докази для правової характеристики цих фактів, – зазначив член комісії Пабло де Грейфф.

У комісії зазначили, що отримали інформацію про вбивства мирних жителів, знищення та розграбування домівок українців, факти сексуального насильства проти дівчат і жінок. Особливе занепокоєння викликали злочини проти маленьких дітей, зокрема, примусове перевезення до Росії та усиновлення російськими громадянами.