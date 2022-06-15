Червень, 15 в 7:00

Сьогодні, 15 червня, у Брюсселі запланована зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка має на меті визначити кроки для допомоги українському народу захистити себе від російського ворога. Головуватиме на зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін.

Факти ICTV довідалися, що пишуть західні ЗМІ про майбутню зустріч у Брюсселі.

Очікується, що представники майже 50 країн візьмуть участь у засіданні контактної групи.

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Наголошується, що наразі змінилася географія боїв. Перед попередньою зустріччю контактної групи у квітні російська армія намагалася захопити Київ, і тоді українцям потрібні були протитанкові системи та засоби для боротьби з авіацією.

Зараз же найзапекліші бої йдуть на Донбасі, тому Україні необхідно більше важкої далекобійної артилерії.

Мета контактної групи – зібрати для України необхідне озброєння. Наприклад, в однієї країни може бути артилерійська зброя, в другої – боєприпаси, а в третьої – запасні частини.

У Пентагоні наголошують, що у боях на Донбасі українці самі краще знають, з чим мають справу, і Міноборони США вважає цю інформацію надійною та правдивою.

Немає ознак того, що українці поступаються більш численній російській армії.

США очікують оголошення про постачання Україні додаткового озброєння – CNN

За даними Генштабу ЗСУ, армія ворога зміцнює свої позиції на Донбасі, особливо у місті Сєвєродонецьк, де останнім часом йдуть одні з найзапекліших боїв.

Українські офіційні особи заявляють, що без припливу нового західного озброєння дедалі важче зупинити поступове просування Росії або повернути окуповані території.

Високопосадовець із Міноборони США сказав, що на зустрічі деякі країни можуть оголосити про нові пакети допомоги Україні. Але чи зроблять США нову заяву, поки що не відомо, хоча адміністрація Байдена вже працює над наступним пакетом постачання озброєння Україні.

– Це постійний барабанний бій, тому що це постійна битва з невідкладними вимогами, що постійно змінюються, – сказав чиновник.

Зазначається, що США та союзники далеко не вичерпали свій ресурс озброєння та багатосторонню допомогу у забезпеченні безпеки на території України.

Глава Пентагону прибув до Брюсселя для переговорів щодо України – AP

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув у вівторок до Брюсселя, де він головуватиме на засіданні Контактної групи з оборони України.

Останні кілька тижнів російська армія докладає всіх зусиль, щоб забезпечити собі контроль на Донбасі.

За даними українських офіційних осіб, війська окупантів контролюють близько 80% міста Сєвєродонецьк Луганської області, де йдуть запеклі бої, і де зруйновані всі три мости, що ведуть до нього.

Якщо Росія переможе у битві за Донбас, це означатиме, що Україна втратить не лише землю, але, можливо, і більшу частину своїх найбоєздатніших збройних сил, що відкриє Москві можливість захопити більше території та диктувати свої умови Києву.

Однак невдача Росії може закласти основу для українського контрнаступу і, можливо, призвести до політичних потрясінь у Кремлі.

Україна зробить ставку на таке необхідне їй озброєння – USA Today

Сьогодні у Брюсселі в рамках Контактної групи з питань оборони України глава Пентагону Ллойд Остін прийматиме міністрів оборони з усього світу.

Міністр оборони України Олексій Резніков попросить більше зброї для збройних сил, а Остін сказав, що група намагатиметься зробити все, щоб Україна отримала те, що їй справді потрібно для відбиття російського масштабного вторгнення.

Міністри оборонних відомств також обговорять допомогу Україні у побудові та підтримці надійної оборони, щоб країна могла захистити себе у майбутньому.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав кількість важкої зброї, яка потрібна Україні для перемоги. Так, нам потрібні: 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню), 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки та 1000 дронів.