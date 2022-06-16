Червень, 16 в 18:00

Низка іноземних компаній допомагала Росії виробляти зброю в обхід санкцій, які наклали проти РФ ще в 2014 році.

Про це пише проєкт Inform Napalm.

Швейцарська фірма CODERE, яку очолює Роджер Алінаві, постачає обладнання на підсанкційний російський завод Електромашина, який, своєю чергою, виробляє компоненти для російських танків. І таких компаній десятки у різних країнах Європи.

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Хто і кому постачає обладнання

Челябінський завод Електромашина входить до складу корпорації Уралвагонзавод, який є “дочкою” держкорпорації Ростех. Зараз Уралвагонзавод – це єдиний виробник танків у Росії. А Електромашина виготовляє компоненти для цих танків.

2014 року, після вторгнення РФ на Донбас, Уралвагонзавод потрапив під санкції ЄС. Іноземні компанії повинні були припинити будь-які проєкти та відносини з цим підприємством.

У 2016 році Електромашина за 155,5 млн рублів через посередника купила лінію термообробки виробництва компанії CODERE SA. Швейцарська фірма про співпрацю з Електромашиною оголосила ще 2013 року.

З російською оборонною промисловістю співпрацює ще одна швейцарська компанія – GF Machining Solutions. У 2018 році АТ Конструкторське бюро приладобудування в Тулі отримало від GF Machining Solutions обладнання на понад 722 млн рублів – це 23 фрезерних обробних верстатів марок MIKRON HPM 600HD, 12 фрезерних обробних верстатів MIKRON HEM 500U, один прошивний верстат HPM 1150U.

Російська компанія займається конструюванням зброї. Конструкторське бюро випустило ЗРПК Панцир, який Росія зараз використовує у війні проти України. Також у бюро розробляють системи високоточної зброї класів земля-земля, земля-повітря, повітря-земля та конструюють гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати, пістолети-кулемети, пістолети та револьвери.

А у 2017 році ВАТ Іжевський механічний завод в Удмуртії отримав від швейцарської GF Machining Solutions дротяно-вирізний верстат AgieCharmilles CUT 20 P за 169 648 євро. Цей російський завод випускає 86% усієї стрілецької зброї, зокрема, пістолети Макаров і Яригіна.

Як зазначають журналісти, саме така зброя була знайдена у селі Димер Київської області після 35 днів російської окупації.

У 2018 році найбільший у Росії виробник авіадвигунів ПАТ ОДК-УМПО (Уфа, Башкортостан) отримав універсальний заточувальний верстат WALTER HELITRONIC MINI POWER за більш ніж 81 млн рублів від німецького Walter.

У тому ж році ОДК-УМПО розпочало розробку двигуна для винищувача Су-57. А вже у травні 2022 року російські пропагандисти вихваляли, що проводяться випробування винищувачів п’ятого покоління Су-57 на війні проти України.

Співпрацює з Росією та швейцарський виробник Fritz Studer AG. У 2018 році компанія поставила найбільшому підприємству авіаційного та космічного двигунобудування ПАТ Кузнєцов у Самарі два універсальні круглошліфувальні верстати Studer S21 cnc, вартістю понад 316 млн рублів.

ПАТ Кузнєцов виробляє двигуни для стратегічних бомбардувальників Ту-160 Білий лебідь, глибоко модернізованих Ту-160М, Ту-95МС та для далеких літаків Ту-22М3. Наразі всю цю авіацію ворожа армія застосовує на війні в Україні.

А у 2019 році Fritz Studer AG виконав замовлення АТ ММЗ Авангард (Москва) – єдиного підприємства в РФ, яке випускає ракети для зенітних систем C-300 та C-400. Таке озброєння російські війська застосовували на Харківському напрямку у квітні 2022 року.

У 2019 році на АТ НВП Калузький приладобудівний завод Тайфун приїхав токарний верстат TNA 400 вартістю 260 тис. євро від німецького виробника Index Traub. Російське підприємство виробляє станції радіолокації для надводних кораблів ВМФ РФ і берегові ракетні комплекси. Наприклад, росіяни використовують для обстрілів України із Криму ракетний комплекс Бал.

Російський АТ Чепецький механічний завод (Глазов, Удмуртія) у 2019 році отримав від німецького виробника Blohm Jung GmbH верстат профілешліфувальний із ЧПУ Planomat HP 412 за більш ніж 41 млн рублів. Чепецький механічний завод входить до структури Росатому, співробітники останнього брали участь у захопленні Запорізької АЕС.

У 2019 році італійська Hexagon Metrology S.p.A. продала російському АТ Іжевський електромеханічний завод КУПОЛ координатно-вимірювальну машину Micra Hexagon Metrology вартістю понад 171 тис. євро. Російський завод постачає для Міноборони РФ ЗРК сімейства Тор.

А швейцарський виробник Sylvac SA у 2018 році продав РФ оптичну систему для контролю тіл обертання моделі Scan 52 вартістю майже 3 млн рублів. Замовник – АТ Новосибірський патронний завод, який випускає патрони до снайперських гвинтівок Точність, якими у 2017 році озброїли Росгвардію.

Як компанії обходять санкції

Так, у списки санкцій входять: корпорація Уралвагонзавод, АТ Конструкторське бюро приладобудування, Іжевський механічний завод, АТ Іжевський електромеханічний завод КУПОЛ, Уфімське моторобудівне виробниче об’єднання, АТ ММЗ Авангард.

Але співпраця відбувається за допомогою “фірм-прокладок”, наприклад, через швейцарську фірму Galika AG. Вона продає обладнання до РФ через низку філій. Одна з них – Галіка ЦТС. За даними тендерів, лише за 2016-2021 роки сума контрактів, які уклала Галіка ЦТС із російськими компаніями, склала 1,4 млрд рублів.

Швейцарський виробник GF Machining Solutions у червні 2014 року став членом російсько-швейцарського центру компетенцій у галузі технологій мікрообробки.

Німецька Walter Maschinenbau також знала про кінцевого одержувача своєї продукції, адже своє дороге обладнання має встановлювати та обслуговувати компанія-виробник.

Німецька Fritz Studer AG уповноважила Galika AG постачати свої верстати до РФ. Німецький Index Traub навіть у 2016 році відкрив офіс у російському Тольятті Самарській області.

Німецька Blohm Jung GmbH на своєму сайті пише, що є частиною UNITED GRINDING Group з дочірніми компаніями для ринків Індії, Китаю, Росії та США.

Федеральна податкова служба РФ нарахувала не менше восьми компаній, афілійованих зі швейцарською Galika AG у Росії.