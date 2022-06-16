Лише Путін несе відповідальність за війну в Україні: Столтенберг відповів Папі Римському

Червень, 16 в 19:08

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає недоречними натяки Папи Римського Франциска про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну “можливо, якось спровоковано”, оскільки за війну несе відповідальність лише Володимир Путін.

– НАТО – оборонний альянс, а війна в Україні – це війна президента Путіна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної держави. І те, що робить Альянс впродовж багатьох років – підтримує незалежну суверенну державу в Європі – Україну, – сказав він на брифінгу у Брюсселі, коментуючи нещодавню заяву понтифіка.

За його словами, країни Альянсу залучені до навчань українських військових, допомагають, дають озброєння, тому тут не може бути й мови про якусь загрозу чи провокацію.

– Це не є провокацією. І це те, що ми продовжуємо робити. Тож, це президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної держави України, – наголосив Столтенберг.

Папа Римський Франциск в інтерв’ю La Civiltà Cattolica заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було “можливо, якось спровоковано”.

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Понтифік пригадав розмову напередодні війни з одним із глав держав, у якій його попереджали, що НАТО “гавкає на ворота Росії”.