Червень, 16 в 23:17

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що деякі з його телефонних розмов до президента РФ Володимира Путіна відбувались на прохання української влади, хоча частіше він дзвонив за власною ініціативою.

Про це французький лідер сказав у розмові з українськими журналістами під час візиту до Києва.

Емманюель Макрон визнав, що його спілкування з президентом Росії не дало результатів, а після візиту до України це стало особливо відчутним.

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– Звичайно, враховуючи ту кількість годин, які я провів на телефоні, чесно вам скажу, і з усім прозрінням, яке я тепер отримав, особливо відвідавши Бучу та Ірпінь, я тепер не те, що розчарований, це недостатньо сильне слово, коли бачиш це варварство, до чого це все призвело. Але, незважаючи на це, я вважаю, що це треба буде робити, тому що рано чи пізно Зеленському треба буде розмовляти з Путіним, домовлятися, – сказав Емманюель Макрон.

Французький лідер додав, що іноді дзвонити у Кремль його просив офіційний Київ.

– Іноді я дзвонив на прохання президента Зеленського, коли він хотів донести до Путіна певні повідомлення чи пропозиції, – заявив президент Франції.

Крім того, французький лідер стверджує, що не має ілюзій щодо намірів президента РФ.

– Саме тому я доклав стільки зусиль, щоби ця війна не починалася. Тому я взимку їздив у Москву, і до того стільки часу провів з цією людиною. Бо я розумів, що кожен етап, до якого він переходитиме, кожен новий крок буде створювати щось незворотне і для України, і для Росії, – пояснив він.

Емманюель Макрон часто піддавався критиці через постійні розмови з російським президентом після 24 лютого.