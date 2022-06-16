Червень, 16 в 18:24

Голландська розвідка виявила шпигуна, який працює на російську військову розвідувальну службу (ГРУ), і який видавав себе за бразильця.

Про це повідомляє BBC.

Шпигун нібито прибув із Бразилії й повинен був розпочати стажування у Міжнародному кримінальному суді (Гаага), а це означає, що він отримав би доступ до систем суду.

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Але голландські правоохоронці спрацювали на випередження і шпигуна затримали у Нідерландах та відправили назад до Бразилії.

– Якби офіцеру розвідки вдалося розпочати роботу в Міжнародному кримінальному суді, він зміг би збирати там розвіддані або когось завербувати, а також отримати доступ до цифрових систем суду, – повідомили у службі безпеки Нідерландів AIVD.

Зазначається, що він також міг би вплинути на кримінальний розгляд МКС.

Шпигун був нелегалом – це особливий тип таємного шпигуна, на якому спеціалізується Росія. Чоловік видавав себе за громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейру, який народився 4 квітня 1989 року, хоча його справжнє ім’я — Сергій Володимирович Черкасов, який народився 11 вересня 1985 року.

У Черкасова було добре продумане прикриття, під яким він приховував усі свої зв’язки з Росією загалом та з ГРУ зокрема.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила російського агента, який працював у Генеральному штабі ЗСУ.