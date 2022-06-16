У Києві заарештували активи білоруського підприємства на 4 млрд грн

Червень, 16 в 14:39

У Києві заарештувати активи білоруського підприємства на загальну суму 4 млрд грн. Компанія надавала послуги з видобування нафти та природного газу.

За даними Київської міської прокуратури, йдеться про корпоративні права підприємства-резидента Білорусі. Заарештовано статутний капітал у розмірі майже 1 млрд грн та майно орієнтовною вартість 3 млрд грн. Зараз планують передати майно компанії в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

За даними слідства, під час своєї діяльності підприємство використовувало обладнання Республіканського унітарного підприємства Бєлоруснафта.

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Слідчі досліджують діяльність білоруського підприємства на можливу допомогу Росії у веденні повномасштабної війни проти України.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, зловживання повноваженнями юридичною особою (ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.