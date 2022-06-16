Червень, 16 в 16:38

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) з приводу поїздки канцлера Олафа Шольца в Україну заявила, що Україні необхідно постачати більше зброї.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн наголосила на важливості особистого спілкування Шольца та президента Володимира Зеленського, а не через послів та пресу.

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– Я дуже сподіваюся, що буде можливість поговорити одне з одним відверто, – сказала Штрак-Ціммерман.

Крім відкритого спілкування, Штрак-Ціммерманн також закликала до конкретних результатів поїздки, як-от постачання Україні зброї чи перспектива процесу вступу країни до Європейського Союзу. При цьому вона дала зрозуміти, що коротких шляхів бути не може – Україна має відповідати критеріям вступу до ЄС.

Голова оборонного комітету Бундестагу вважає, що широкомасштабну війну можна завершити лише силою, військовим шляхом, надавши Україні зброю від країн НАТО.

– Я дотримуюсь думки, що цю війну можна завершити лише військовим шляхом, тобто за допомогою зброї партнерів по НАТО, – сказала Штрак-Ціммерман.

Видання зазначає, що поїздка Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єра Італії Маріо Драгі є сильним сигналом від Євросоюзу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та очільник Румунії Клаус Йоганніс відвідали зруйнований російськими окупантами Ірпінь Київської області.