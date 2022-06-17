Постачала нафту на потреби Міноборони РФ: активи російської компанії Татнефть передано АРМА

Червень, 17 в 18:58

Активи російської нафтової компанії Татнефть передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Тепер АРМА управлятиме компанією, яка постачала нафтопродукти на потреби Міністерства оборони Росії.

За даними Державного бюро розслідувань, суд наклав арешт на майно, рахунки та корпоративні права групи російської нафтокомпанії. Зараз заарештовано 115 об’єктів нерухомого майна (нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки), 118 бензовозів та автомобілів.

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Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна становить близько 400 млн грн.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб (за ч. 3 ст. 110-2 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення до восьми років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.