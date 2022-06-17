Росія ніколи не візьме під контроль Україну – очільник ЗС Британії
Очільник Збройних сил Великої Британії, адмірал Тоні Радакін заявив, що Росія вже “стратегічно програла” війну в Україні і тепер є “більш ослабленою силою”.
Адмірал заявив, що Росія зазнає великих втрат, у неї закінчуються війська та передові ракети, і вона ніколи не зможе захопити всю Україну.
— Це жахлива помилка Росії. Росія ніколи не візьме під контроль Україну, – сказав він в інтерв’ю PA Media.
За словами Радакіна, президент Росії Володимир Путін втратив 25% сухопутних сил Росії лише через “крихітні” успіхи, і за умови підсилення НАТО РФ стане “ще більш ослабленою”.
— Росія вже стратегічно програла. НАТО сильніший, Фінляндія та Швеція прагнуть приєднатися, – сказав він.
Радакін сказав, що, хоча Путін може досягти “тактичних успіхів” у найближчі тижні, але це станеться за рахунок чверті потужності російської армії заради “крихітних” успіхів.
— У Росії є вразливі місця, тому що в неї закінчуються люди, у неї закінчуються високотехнологічні ракети. Путін використав близько 25% потужності своєї армії, щоб завоювати крихітну територію. У неї 50 тис. людей загинули або отримали поранення. Росія зазнає невдачі, – сказав адмірал.
Твердження Радакіна перегукуються зі звітами британської розвідки, в останньому з якого йдеться, що деякі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які зазвичай налічують від 600 до 800 чоловік, змогли набрати лише 30 солдатів.
Попри те, що Росія досягає тактичного успіху на Донбасі, ці успіхи були досягнуті “значною затратою ресурсів” і концентрацією сил і вогню на одній частині загальної кампанії.