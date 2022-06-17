Росія ніколи не візьме під контроль Україну – очільник ЗС Британії

Червень, 17 в 17:32

Очільник Збройних сил Великої Британії, адмірал Тоні Радакін заявив, що Росія вже “стратегічно програла” війну в Україні і тепер є “більш ослабленою силою”.

Адмірал заявив, що Росія зазнає великих втрат, у неї закінчуються війська та передові ракети, і вона ніколи не зможе захопити всю Україну.

— Це жахлива помилка Росії. Росія ніколи не візьме під контроль Україну, – сказав він в інтерв’ю PA Media.

За словами Радакіна, президент Росії Володимир Путін втратив 25% сухопутних сил Росії лише через “крихітні” успіхи, і за умови підсилення НАТО РФ стане “ще більш ослабленою”.

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— Росія вже стратегічно програла. НАТО сильніший, Фінляндія та Швеція прагнуть приєднатися, – сказав він.

Радакін сказав, що, хоча Путін може досягти “тактичних успіхів” у найближчі тижні, але це станеться за рахунок чверті потужності російської армії заради “крихітних” успіхів.

— У Росії є вразливі місця, тому що в неї закінчуються люди, у неї закінчуються високотехнологічні ракети. Путін використав близько 25% потужності своєї армії, щоб завоювати крихітну територію. У неї 50 тис. людей загинули або отримали поранення. Росія зазнає невдачі, – сказав адмірал.

Твердження Радакіна перегукуються зі звітами британської розвідки, в останньому з якого йдеться, що деякі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які зазвичай налічують від 600 до 800 чоловік, змогли набрати лише 30 солдатів.

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Попри те, що Росія досягає тактичного успіху на Донбасі, ці успіхи були досягнуті “значною затратою ресурсів” і концентрацією сил і вогню на одній частині загальної кампанії.