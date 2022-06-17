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Статус кандидата в ЄС для України: Швеція і Данія заявили про свою підтримку

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Данія та Швеція готові підтримати надання Україні статусу держави-кандидата на членство в Європейському Союзі.

Як поінформував міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, якщо Єврокомісія надасть позитивну рекомендацію щодо України, данський уряд готовий підтримати таке рішення.

– Якщо Єврокомісія вирішить, що Україна готова набути статусу кандидата, то це те, що ми можемо підтримати, – наголосив Кофод.

Така заява пролунала після того, як лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії під час офіційного візиту до Києва заявили про свою підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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Кофод уточнив, що отримання цього статусу не означає, що шлях до членства буде коротким чи легким.

– Також важливо сказати, що потрібно пройти довгий шлях. Це стосується всіх кандидатів, вони мають відповідати Копенгагенським критеріям, – зазначив Кофод, додавши, що йдеться про проведення реформ.

Копенгагенські критерії, серед іншого, стосуються демократії, верховенства права та прав людини, боротьби з корупцією.

Кофод також заперечив оприлюднені раніше в ЗМІ повідомлення, що Данія висловлювалася проти надання Україні статусу кандидата на цьому етапі.

– Ми постійно підтримували Україну, – стверджував він.

Як інформують місцеві ЗМІ, перш ніж прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вирушить до Брюсселя на саміт ЄС, щоб підтримати рішення щодо України, вона повинна отримати мандат у парламенті.

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Про підтримку надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі “з умовами” заявила і міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

– Щойно брала участь у комітеті ЄС, де я сказала Раді із закордонних справ, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами, – написала Лінде у своєму Twitter-акаунті.

Варто зазначити, що Європейська комісія сьогодні рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі. Водночас Єврокомісія надає план дій, який потрібно виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС.

Тепер лідери країн Євросоюзу повинні ухвалити остаточне рішення щодо надання нашій державі статусу кандидата на саміті 23-24 червня.

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Джерело: Ekstra Bladet, DR Nyheder, Анн Лінде

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