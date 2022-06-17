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Єврокомісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата, від Грузії чекають реформ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу, як і Україні. Про це під час брифінгу повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

— Ми рекомендуємо, щоб Рада надала Молдові європейську перспективу і статус кандидата – з розумінням, що країна має здійснити ще низку важливих реформ, – заявила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що останнім часом Молдова продемонструвала рішучість до реформ, і цей шлях підтримують громадяни країни.

— Звісно, попереду ще довгий шлях – її економіка і особливо публічне управління потребують значних покращень. Але за умови, що лідери країни збережуть нинішній курс, ми вважаємо, що країна має потенціал досягти відповідності критеріям, – зазначила вона.

Молдові потрібно довести до завершення реформу публічного управління, покращити управління фінансами, систему держзакупівель, а також провести зміни у судовій системі, посилити боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, а також покращити захист прав, зокрема у сфері прав меншин та протидії насильству щодо жінок.

Зараз дивляться

Водночас, щодо Грузії, фон дер Ляєн заявила, що стан демократії у цій країні не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

— Рекомендуємо надати європейську перспективу і (у майбутньому) визначити, наскільки Грузія відповідає вимогам для надання статусу кандидата, – пояснила вона.

За рішенням Комісії, у Грузії є “фундамент для досягнення стабільності інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин”, однак, на відміну від України та Молдови, цей фундамент не розвинений достатньо, а “останні події підірвали прогрес країни”.

Єврокомісія визначила 12 блоків критеріїв, за якими Грузія має продемонструвати прогрес, щоби отримати статус кандидата. Серед них: зняття питання політичної поляризації, виконання політичної “угоди Мішеля”, зміна виборчого законодавства, створення плюралізму ЗМІ тощо.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася у досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Офіційне рішення щодо статусу для України, Молдови та Грузії мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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