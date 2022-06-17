Єврокомісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата, від Грузії чекають реформ

Червень, 17 в 14:46

Єврокомісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу, як і Україні. Про це під час брифінгу повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

— Ми рекомендуємо, щоб Рада надала Молдові європейську перспективу і статус кандидата – з розумінням, що країна має здійснити ще низку важливих реформ, – заявила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що останнім часом Молдова продемонструвала рішучість до реформ, і цей шлях підтримують громадяни країни.

— Звісно, попереду ще довгий шлях – її економіка і особливо публічне управління потребують значних покращень. Але за умови, що лідери країни збережуть нинішній курс, ми вважаємо, що країна має потенціал досягти відповідності критеріям, – зазначила вона.

Молдові потрібно довести до завершення реформу публічного управління, покращити управління фінансами, систему держзакупівель, а також провести зміни у судовій системі, посилити боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, а також покращити захист прав, зокрема у сфері прав меншин та протидії насильству щодо жінок.

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Водночас, щодо Грузії, фон дер Ляєн заявила, що стан демократії у цій країні не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

— Рекомендуємо надати європейську перспективу і (у майбутньому) визначити, наскільки Грузія відповідає вимогам для надання статусу кандидата, – пояснила вона.

За рішенням Комісії, у Грузії є “фундамент для досягнення стабільності інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин”, однак, на відміну від України та Молдови, цей фундамент не розвинений достатньо, а “останні події підірвали прогрес країни”.

Єврокомісія визначила 12 блоків критеріїв, за якими Грузія має продемонструвати прогрес, щоби отримати статус кандидата. Серед них: зняття питання політичної поляризації, виконання політичної “угоди Мішеля”, зміна виборчого законодавства, створення плюралізму ЗМІ тощо.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася у досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Офіційне рішення щодо статусу для України, Молдови та Грузії мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.