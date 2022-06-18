Через участь в оргії до навчань НАТО не допустили сотню британських десантників

Червень, 18 в 20:23

Сотням британських десантників заборонили брати участь у щорічних навчаннях НАТО на Балканах після появи відео з оргією у військових казармах. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Зазначається, що новий очільник армії, генерал Патрік Сандерс направив листа до генералів та командирів, у якому зазначив, що не хоче “ризикувати місією або репутацією британської армії”, відправляючи їх за кордон.

У червні з’ясувалося про розпочате поліцейське розслідування щодо восьми десантників з 16-ї десантно-штурмової бригади. Солдатів зняли за оргією з цивільною жінкою у військовій казармі Мервілла у Колчестері, графстві Ессекс. Повідомляється, що інші десантники спостерігали за інтимним дійством, а оргія відбулася за обопільною згодою.

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The Times зазначає, що попри те, що військова поліція встановила, що складу злочину виявлено не було, Сандерс сказав, що ця діяльність могла бути витлумачена як “приниження жінок” і що це суперечило армійським цінностям і стандартам.

Газета повідомила, що жінку за п’ять місяців нелегально привозили до казарми 31 раз. Зазначається, що останній інцидент трапився після серії інших випадків неналежної поведінки солдатів під час навчань у Північній Македонії у травні, коли британських десантників звинуватили в “непрофесійній поведінці”.

— Моє послання для армії ясне – наш дозвіл на діяльність заснований на довірі та впевненості, і ми повинні дотримуватися найвищих стандартів, – цитує лист Сандерса Times.

Він додав, що “така поведінка є неприйнятною, пригнічує та шкодить репутації армії”.

Щорічні навчання на Балканах відбуваються впродовж 10 днів спільно із союзниками НАТО, хоча зазвичай війська там перебувають понад місяць. Понад 400 десантників їздять до Боснії та Косово. Цього року вони втратять платню та премію, яка зазвичай вони отримують за за закордонні місії.

Солдати, безпосередньо залучені до зніманні оргії, також будуть вилучені зі списку осіб, які візьмуть участь у наступної бойової групи батальйону Повітряні маневри, яка перебуває у стані готовності до розгортання у відповідь на глобальні кризи.