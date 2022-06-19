Червень, 18 в 23:54

Німеччина пообіцяла Україні майже 542 млн євро військової допомоги до 7 червня, але доставила лише на 192 мільйони – 35% від обіцяного.

Про це повідомляє видання Bild.

Обіцяна військова допомога Україні поставила Німеччину на четверте місце після США, Польщі та Великої Британії. Але фактичне надання цієї допомоги опустило ФРН на восьме місце – після Канади, Норвегії, Естонії та Латвії.

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США пообіцяли найбільшу допомогу – 4,14 млрд євро і виконали на 1,97 млрд євро, що становить 48% від обіцяного. У євро вони допомогли приблизно вдесятеро більше, ніж Німеччина.

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На 100% у поставках виконали свої обіцянки – це Норвегія, Франція, Латвія, Італія, Бельгія, Люксембург, Фінляндія, Хорватія, Болгарія, Австрія, Румунія та Польща.

– Обсяг обіцяної допомоги у вигляді зброї, включаючи важке озброєння, останнім часом значно збільшився, – кажуть дослідники Ukraine Support Tracker, на який посилається видання Bild.

Ці дані допомагають пояснити термінові звернення українського уряду до уряду Німеччини, зазначає Крістоф Требеш, директор з досліджень IfW Kiel та керівник групи, яка займається розрахунками Ukraine Support Tracker.

Для своїх розрахунків дослідники використовують повідомлення офіційних державних органів та міжнародних ЗМІ.