Червень, 18 в 19:39

Нідерланди повинні зробити все можливе, не переходячи “червону лінію”, щоб Україна перемогла у війні проти Росії. Про це після щотижневого засідання Ради міністрів заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Видання Telegraaf зазначає, що після засідання журналісти запитали Рютте, чи Нідерланди не втягуються все більше у війну, яка не обов’язково їхня.

— Війна в Україні — це також наша війна. Давайте домовимося про це, — відповів Рютте.

Він зазначив, що ми Нідерланди “роблять все можливе”, щоб “Україна змогла перемогти”. За словами Рютте, “червона лінія” полягає в тому, що НАТО не вступає в прямий конфлікт з Росією.

Зараз дивляться

— Але в іншому ми робимо все можливе з фінансовою підтримкою, військовою підтримкою, а також із системами важкого озброєння, – сказав прем’єр.

Він звернув увагу на те, що Нідерланди спільно з Німеччиною відправляють в Україну броньовані гаубиці.

— Важчих систем не так багато. Ми робимо це, тому що це наша війна. Якщо щось піде не так, і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, що буде далі? Насправді це пряма загроза нашій безпеці, – наголосив Рютте.

Він зазначив, що важливо, щоб нідерландці мають були готовими “до наслідків”.

— Ці наслідки також впливають на наші гаманці. Але ми повинні зробити це заради нашої безпеки та нашої свободи, – додав прем’єр.

Пізніше під час пресконференції Рютте знову повторив тезу про те, що “війна в Україні – це і наша війна”. А також, що потрібно зробити все можливе, щоб наблизити Україну до перемоги.

Напередодні уряд Нідерландів повідомив, що підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС. Досі офіційний Амстердам вагався та очікував на рекомендацію Європейської комісії.

Джерело: Telegraaf