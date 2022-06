Борису Джонсону – 58: цікаві факти про прем’єра Британії і за що його люблять українці

Червень, 19 в 18:22

Прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону сьогодні 58 років. Саме від нього Україна отримала безпрецедентну підтримку під час війни.

Джонсон різко засуджує дії Росії та повномасштабну війну розв’язану Кремлем в Україні. Він дорікав країнам Заходу через недостатню реакцію діям Росії, коли вона у 2014 році окупувала український Кримський півострів.

Британський прем’єр не лише на словах, а й на діях засвідчував підтримку Києву: йдеться про фінансову, військову та гуманітарну допомогу нашій державі.

У квітні Борис Джонсон особисто прибув до Києва та прогулявся столицею разом з президентом України Володимиром Зеленським. Свій другий візит до України, який не був анонсований, Джонсон здійснив у червні.

Ставлення Джонсона та підтримка України та її громадян знайшло відгук у серцях українців. Главу британського парламенту навіть прозвали Джонсонюком, перегравши дві літери англійської алітерації United Kingdom – UK.

Принаймні на його сторінці в Instagram до свого нікнейму з іменем він додав UK, як прив’язку до своєї держави. Але цей патронімічний суфікс, властивий українським прізвищам.

Щодо рамки з фото у соціальних мережах Джонсона, то вона у синьо-жовтих кольорах.

Згодом пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в одному із київських закладів навіть знайшла тістечко під назвою Борис Джонсонюк. Зовнішній вигляд кондитерського виробу нагадує неслухняну зачіску британського прем’єра.

Українські користувачі у соціальних мережах називають Бориса Джонсона поряд із президентом Польщі Анджеєм Дудою найбільшими друзями України. Принаймні, після оголошення йому вотуму довіри у парламенті Британії, український сегмент соціальних мереж писав: Такого Бориса не було і не буде!

А після другого візиту жартували, що Джонсону вже пора оформлювати картку киянина. Та проводили паралелі з візитом напередодні лідерів Італії, Франції та Німеччини.

Цікаві факти про Бориса Джонсона

Борис Джонсон народився у Нью-Йорку, де на той час працював його батько. Згодом сім’я переїхала в Лондон. Борис був найстаршим сином – у нього ще було троє молодших братів і сестер.

Серед цікавих фактів про прем’єра Британії те, що його близький друг – молодший брат принцеси Діани, Чарльз Спенсер. Коли він був мером Лондона, їздив британською столицею лише на велосипеді, за що отримав прізвисько Boris bikes.

Джонсон був журналістом та працював для The Times та The Daily Telegraph. Він писав статті про міфи, пов’язані з критикою ЄС. Також він був прихильником антивакцинаторів, поки сам не захворів на Covid-19 і лікарі дивом врятували йому життя.

Борис тричі був одружений. Його нинішня дружина 34-річна Керрі Джонсон — англійська політична активістка та природоохоронниця. У грудні 2021 року у подружжя народодилася донька. Загалом у Джонсона семеро дітей: чотири доньки та три сина.

Ще один цікавий факт, що Джонсон вже вибрав пісню для свого похорону – це композиція You Can’t Always Get What You Want гурту Rolling Stones.