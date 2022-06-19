Червень, 19 в 16:04

Казахстан закликав країни світу розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.

– Теперішній військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь і взаємні загрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, задуматися про колективну вразливість людства і про нагальну необхідність заборони і ліквідації цієї смертоносної зброї, – зазначив міністр.

За його словами, у світі зараз розосереджено понад 13 тис. ядерних боєголовок і можливість їх застосування стала набагато реальніше, ніж під час Холодної війни.

Зараз дивляться

– Ми закликаємо всі держави, разом з ядерними, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року, до столітнього ювілею ООН, – заявив Тлеуберді.

Він додав, що з 21 до 23 червня у Відні пройде захід, на якому зустрінуться країни – учасниці Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯО). Так, пропозиції і домовленості про ліквідацію цього виду зброї можуть бути відображені в підсумкових документах конференції.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що вони не бачать підвищеної готовності ядерних сил Росії. Але він вважає небезпечним і безвідповідальним брязкання Кремля ядерною зброєю.

Джерело: Liter