Казахстан закликав світ позбутися ядерної зброї до 2045 року
Казахстан закликав країни світу розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.
– Теперішній військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь і взаємні загрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, задуматися про колективну вразливість людства і про нагальну необхідність заборони і ліквідації цієї смертоносної зброї, – зазначив міністр.
За його словами, у світі зараз розосереджено понад 13 тис. ядерних боєголовок і можливість їх застосування стала набагато реальніше, ніж під час Холодної війни.
– Ми закликаємо всі держави, разом з ядерними, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року, до столітнього ювілею ООН, – заявив Тлеуберді.
Він додав, що з 21 до 23 червня у Відні пройде захід, на якому зустрінуться країни – учасниці Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯО). Так, пропозиції і домовленості про ліквідацію цього виду зброї можуть бути відображені в підсумкових документах конференції.
Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що вони не бачать підвищеної готовності ядерних сил Росії. Але він вважає небезпечним і безвідповідальним брязкання Кремля ядерною зброєю.
Джерело: Liter