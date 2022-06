Медведєв – клоун: голова Мюнхенської конференції про погрози експрезидента РФ

Німецький дипломат та новий глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген назвав колишнього президента Росії Дмитра Медведєва клоуном.

Експрезидент Росії Медведєв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав вести канал у Telegram, в якому відзначився різкими заявами не лише на адресу України.

Зокрема, російський політик називав “виродками” деяких опонентів, які “бажають Росії смерті”. Він заявляв, що поки живий, “буде робити все, щоб вороги Росії зникли”.

15 червня, наприклад, він заявив, що за два роки “України не існуватиме”. На це відреагували в Офісі президента України. Михайло Подоляк назвав Медведєа “маленькою людиною з великими комплексами”.

If imperialism had a face, it would be #Medvedev. A small man with huge insecurities, who sprinkles poison towards Ukraine or threatens the world as the only way to assert oneself. was, is and will be. The question is where would Dmitry Medvedev be in two years.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022