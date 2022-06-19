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Медведєв – клоун: голова Мюнхенської конференції про погрози експрезидента РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Медведєв – клоун: голова Мюнхенської конференції про погрози експрезидента РФ
Фото: Depositphotos

Німецький дипломат та новий глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген назвав колишнього президента Росії Дмитра Медведєва клоуном.

— Медведєв сьогодні – клоун, вибачте, що я маю вимовити це вголос, – сказав Хойсген на міжнародному симпозіумі в Кілі Хойсген.

Експрезидент Росії Медведєв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав вести канал у Telegram, в якому відзначився різкими заявами не лише на адресу України.

Зокрема, російський політик називав “виродками” деяких опонентів, які “бажають Росії смерті”. Він заявляв, що поки живий, “буде робити все, щоб вороги Росії зникли”.

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15 червня, наприклад, він заявив, що за два роки “України не існуватиме”. На це відреагували в Офісі президента України. Михайло Подоляк назвав Медведєа “маленькою людиною з великими комплексами”.

За словами Подоляка, єдина можливість цього політика привернути до себе увагу та самоствердитися – це “бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу”. Він додав, що “Україна була, є й буде. Де буде Дмитро Медведєв за два роки – питання”.

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Джерело: Bild
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