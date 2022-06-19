Червень, 19 в 15:26

Велика Британія хоче посилити власну армію, щоб у разі війни бути готовою битися разом з союзниками в Європі.

Про це заявив генерал Патрік Сандерс, який 19 червня замінив на посаді голови Генштабу Великої Британії Марка Карлетона Сміта. Він попередив солдатів про загрози, які виникли в Європі на тлі вторгнення Росії в Україну.

– Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками, і перемогти Росію в битві, – зазначив Сандерс.

Генерал додав, що головною його метою є посилення військ і підготовка до боїв на суші. Він наголосив на можливості початку Третьої світової війни, тому британська армія повинна бути готова воювати в Європі.

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Також Сандерс каже, що був першим начальником Генерального штабу з 1941 року, який прийняв командування армією в тіні сухопутної війни у Європі за участю континентальної держави.

– Вторгнення РФ в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Велику Британію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші, – заявив очільник армії.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії попередив британців, що необхідно готуватися до затяжної війни, адже РФ перейшла до кампанії виснаження.

Також він закликав союзників на Заході посилити підтримку України.