Наші війська повинні готуватися воювати в Європі проти РФ – голова британського Генштабу
Велика Британія хоче посилити власну армію, щоб у разі війни бути готовою битися разом з союзниками в Європі.
Про це заявив генерал Патрік Сандерс, який 19 червня замінив на посаді голови Генштабу Великої Британії Марка Карлетона Сміта. Він попередив солдатів про загрози, які виникли в Європі на тлі вторгнення Росії в Україну.
– Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками, і перемогти Росію в битві, – зазначив Сандерс.
Генерал додав, що головною його метою є посилення військ і підготовка до боїв на суші. Він наголосив на можливості початку Третьої світової війни, тому британська армія повинна бути готова воювати в Європі.
Також Сандерс каже, що був першим начальником Генерального штабу з 1941 року, який прийняв командування армією в тіні сухопутної війни у Європі за участю континентальної держави.
– Вторгнення РФ в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Велику Британію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші, – заявив очільник армії.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії попередив британців, що необхідно готуватися до затяжної війни, адже РФ перейшла до кампанії виснаження.
Також він закликав союзників на Заході посилити підтримку України.