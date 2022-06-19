Червень, 19 в 14:21

У Молдові заборонили транслювати російські новини, аналітичні програми, а також військових фільмів із РФ та інших країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення.

Про це заявила голова Ради з питань телебачення і радіо країни Ліліана Віцу. Відповідний закон підписала президент Молдови Мая Санду.

За словами Віцу, наступного тижня закон набуде чинності, а пропаганда каратиметься набагато жорсткіше. Таким чином, засоби масової інформації, які дезінформують, поступово піддаватимуться санкціям, починаючи від накладення штрафів і закінчуючи позбавленням права транслювати рекламу.

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Під дезінформацією в законі мається на увазі навмисне поширення хибної інформації, створеної для завдання шкоди особистості, соціальній групі, організації або безпеці держави.

За її поширення передбачено штрафи від 40 до 100 тис. леїв (€2-5 тис.), а також зупинка дії ліцензії на мовлення терміном до семи днів. Контролюватиме виконання закону рада з телерадіомовлення.

Зазначимо, що РФ підписала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення у 2006 році, але не ратифікувала її. Це означає, що контент з Росії підпадає під дію закону.

У Молдові після повномасштабного вторгнення РФ в Україну транслювання російських новин заборонено рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій. А тепер вони потраплять під постійну заборону.

Нагадаємо, що 2 червня парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою, який, зокрема, забороняє трансляцію російських новин і пропагандистських шоу.

Джерело: IPN