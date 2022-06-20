Байден назвав “дуже ймовірним” вступ України в ЄС

Червень, 20 в 20:34

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що вважає вступ України до Європейського Союзу “дуже ймовірним”. Про це він заявив у коментарі журналістам у понеділок, 20 червня.

— Цілком ймовірно, Україна стане членом ЄС, – сказав лідер США.

Водночас, він заявив, що, найімовірніше, не поїде до Києва у межах свого майбутнього візиту до Європи. У суботу Байден вирушить до Німеччини на саміт G7, а потім у Мадрид на саміт НАТО.

Спершу він сказав журналістам, що візит в Україну буде залежати від “багатьох речей, чи спричинить це більше труднощів українцям, чи відволікатиме від того, що відбувається”. Але потім він сказав, що “в цій поїздці це малоймовірно”.

Зараз дивляться

Джо Байден входить до провідних західних лідерів, які ще не відвідали Україну, щоб показати підтримку у боротьбі Києва проти російського повномасштабного вторгнення.

Минулого тижня, 17 червня, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Остаточне рішення про надання чи ненадання статусу кандидата має бути ухвалено у Брюсселі, на засіданні Європейської ради, яке пройде 23-24 червня.

Президент Володимир Зеленський раніше назвав цей тиждень історичним і попередив, що очікує на посилення бойової активності з боку Росії.