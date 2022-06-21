Настав час визнати, що майбутнє України в Євросоюзі – Мішель

Червень, 20 в 21:48

Настав час публічно визнати, що майбутнє України полягає у членстві в Європейському Союзі. ЄС продовжуватиме надавати нашій країні потужну гуманітарну, військову, економічну та фінансову підтримку для боротьби з повномасштабною збройною агресією Росії.

У цьому переконаний президент Європейської Ради Шарль Мішель, який запросить глав держав та урядів країн-членів ЄС на саміті 23-24 червня у Брюсселі надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Молдові. На його думку, наслідки повномасштабної війни в Україні відчувають інші країни світу.

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– Росія перетворила на зброю постачання продовольства, краде зерно, блокує порти та перетворює українські сільгоспугіддя на поля битв. Це торкається багатьох країн, особливо в Африці, створюючи ризик голоду, політичної та соціальної нестабільності. Ми обговоримо подальші заходи щодо розв’язання цих питань, щоб допомогти Україні експортувати зерно, – наголосив Мішель.

За його словами, головною темою засідання Європейської Ради стане обговорення подальших кроків для зміцнення безпеки та стабільності серед країн-членів ЄС та загалом у світі.

Мішель переконаний, що мир, безпека та розвиток на міжнародному рівні – це цінності, які Євросоюз розділяє разом з іншими країнами.