Червень, 20 в 20:29

Українці, які були змушені виїхати за кордон через розв’язану Росією повномасштабну війну, можуть отримати фінансову допомогу в Словаччині.

Інформація про це оприлюднена на офіційному сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Екстрену грошову допомогу для людей, які вимушено виїжджають з України, надають UNHCR, ЮНІСЕФ та Червоний Хрест.

Яким є розмір фінансової допомоги для українців у Словаччині, хто та де її може отримати – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Що передбачає програма грошової допомоги у Словаччині

Йдеться про короткострокову невідкладну фінансову допомогу для матеріальних потреб українських біженців.

Грошові кошти надають тим, хто їх найбільше потребує для пристосування до життя в Словаччині.

Хто з українців має право на допомогу

Отримати екстрену фінансову допомогу від ООН у Словаччині можуть ті українці, які прибули до цієї країни після 24 лютого 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. При собі потрібно мати документ тимчасового захисту.

При цьому словацький Червоний Хрест під час виплати коштів надає перевагу найбільш вразливим категоріям громадян:

• людям похилого віку (60 років і старше);

• неповним сім’ям із дітьми до 17 років чи людьми від 60 років;

• самотнім жінкам, які прибули без супроводу;

• вагітним жінкам;

• родинам із етнічних меншин (роми тощо).

Яким є розмір грошової допомоги

Виплати за цією програмою здійснюються в євро. Сума буде розрахована, залежно від кількості членів у родині біженців та їхнього віку.

Кожна родина може отримати максимум €380 на місяць (11,7 тис. грн за курсом Національного банку України).

Розмір виплат із розрахунку на кожну особу такий:

• €80 для дорослого на місяць;

• €160 євро – для дітей до 3 років;

• €60 євро – для дітей від 3 до 18 років.

Додаткове фінансування можуть отримати сім’ї, де є особа з інвалідністю.

Де можна отримати допомогу

Зареєструватися на отримання цієї допомоги можна в чотирьох містах: Міхаловце, Нітра, Жиліна, Братислава. Там створені відповідні пункти реєстрації.

Зареєструватися можна лише на один вид підтримки. Тобто якщо ви записані на отримання допомоги чи вже її отримуєте від однієї організації, то не зможете отримувати кошти від іншої організації.

Як зареєструватися на допомогу в Словаччині

Українським біженцям, які зареєстровані через Міністерство праці та соціальної допомоги Словаччини, не потрібно додатково реєструватися для участі в програмі через UNHCR. Дані для виплати коштів будуть передані до UNHCR.

В іншому випадку, потрібно записатися до найближчого реєстраційного центру UNHCR у містах Міхаловце, Нітра, Жиліна або Братислава. Це можна зробити через сайт організації, обравши функцію Записатись на прийом. Після цього повинно надійти SMS-повідомлення, яке підтвержить дату та місце, куди потрібно прийти на реєстрацію.

Із собою потрібно мати такі документи:

• посвідчення особи (закордонний паспорт/паспорт у вигляді книжки/ID-картку/свідоцтво про народження);

• словацький номер Rodne Cislo, виданий при наданні тимчасового захисту (його можна знайти у свідоцтві про тимчасовий захист);

• словацький номер телефону (словацьку SIM-карту можна отримати безкоштовно в реєстраційних центрах у містах Міхаловце, Нітра або Братислава);

• номер рахунку в словацькому банку;

• документи на підтвердження інвалідності члена сім’ї.

Прийти до реєстраційного центру потрібно всією родиною.

Грошова виплата надійде на словацький банківський рахунок. Отримати готівку можна буде в будь-яких пунктах Western Union у Словаччині.

Про надходження переказу надійде SMS-повідомлення на мобільний телефон.

Раніше Факти ICTV розповідали, що українці, які через війну тимчасово виїхали до Словаччини, мають право на безоплатну медичну допомогу. Перелік послуг залежить від статусу особи. Детальніше – читайте в матеріалі.

Джерело: UNHCR