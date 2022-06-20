Червень, 20 в 0:50

Центристська партія президента Франції Еммануеля Макрона втратила абсолютну більшість у парламенті на тлі успіхів нового лівого альянсу та історичного сплеску ультраправих.

Це випливає із прогнозів за результатами недільних виборів, пише The Guardian та демонструють результати екзитполів Ipsos.

Після п’яти років безперечного контролю над парламентом, нещодавно переобраний Еммануель Макрон вступив у другий термін, зіткнувся з невизначеністю щодо того, як він проводитиме внутрішню політику, таку як підвищення пенсійного віку та перегляд державної допомоги.

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Його центристам доведеться шукати компроміси та розширювати альянси в парламенті, щоб мати можливість просувати свої пропозиції щодо зниження податків та розбудови системи соціального забезпечення.

Партія Макрона Ensemble (“Разом”) залишається найбільшою групою в парламенті. Проте політичні аналітики назвали результати виборів “серйозним провалом” для центристського альянсу Еммануеля Макрона, якому забракло абсолютної більшості з великим відривом, на відміну від його перемоги п’ять років тому.

Прогнози опитування Ipsos, засновані на часткових результатах, показали, що центристи Макрона отримають близько 230 місць – набагато менше, ніж 289, необхідних абсолютної більшості в Національних зборах.

Історичний альянс лівих партій, очолюваний жорстко лівою партією “Франція непокорена” Жан-Люка Меленшона із соціалістами та “зеленими”, здавалося, міг стати найбільшою опозиційною групою, отримавши близько 149 місць.

Але найдивовижніший результат вечора був отриманий ультраправою, антиімміграційною партією Ле Пен “Національне ралі”, яка, за прогнозами, збільшить кількість своїх місць з восьми у 2017 році до приблизно 85 – історичний максимум для партії, яка в минулому насилу добивалася успіхів при мажоритарної системи голосування у парламенті.

Партія Меленшона “Франція непокорена” тепер очолює ширшу ліву коаліцію, відому як Nupes, або Новий народний екологічний та соціальний союз. У рамках прогнозованих 149 місць у лівому альянсі, партія “зелених” збільшила свою присутність до 28 місць, а соціалісти отримали близько 22 місць.

Центристи Макрона наполягали на тому, що вони все одно посіли перше місце, навіть якщо настрій у штаб-квартирі партії можна б було схарактеризувати як похмурий.

– Це перше місце, воно розчаровує, але це перше місце, – сказала прессекретар уряду Олівія Грегуар.

Напередодні Еммануель Макрон разом з канцлером ФРН Олафом Шольцом, прем’єром Італії Маріо Драгі та президентом президент Румунії Клаусом Йоханнісом прибули до Києва, де виступили на підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Джерела: The Guardian, Figaro