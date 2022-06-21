Єрмак: Спроби Кремля погрожувати Литві – виклик для ЄС і НАТО

Червень, 20 в 21:02

Спроби Російської Федерації погрожувати Литві – це виклик для Європейського Союзу та НАТО. Необхідно тримати стійку позицію та не йти на поступки Кремля, який прагне зняти санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що Кремль може сприймати як слабкість будь-яку поступку, зокрема, у питанні обмеження транзиту вантажів з Росії до Калінінграду.

– Спроби Кремля погрожувати Литві – це виклик для ЄС та НАТО. Зараз важливо зберегти стійку позицію, не йти на поступки РФ у питаннях санкцій та обмежень транзиту вантажів з РФ до Калінінграду. Будь-яка поступка сприйматиметься Росією як слабкість, – вважає Андрій Єрмак.

Нещодавно Литва закрила транзит через свій кордон до Калінінграда для підсанкційних товарів. Росія почала погрожувати проблемами всім Балтійським країнам. Транзит підсанкційних товарів на території Литви припинився у ніч з 17 на 18 червня.