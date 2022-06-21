Червень, 21 в 14:24

Засновник та очільник правлячої консервативної партії Право і справедливість Ярослав Качинський залишив уряд Польщі. Він пішов у відставку з посади віцепрем’єра.

Про це Качинський поінформував в інтерв’ю польському агентству PAP. За словами політика, керівництво Польщі прийняло його відставку.

– Я більше не в уряді. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький і, наскільки мені відомо, президент Анджей Дуда прийняли мою відставку, – зазначив Качинський.

Політик уточнив, що його наступником на посаді віцепрем’єра повинен стати голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

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Качинський додав, що планував піти з посади віцепрем’єра раніше, проте залишився через повномасштабну війну в Україні. Тепер же він хоче сконцентруватися на підготовці партії до парламентських виборів у Польщі.

– Сьогодні перебіг війни (в Україні, – Ред.) такий, що невідомо, коли вона завершиться. У нас будуть вибори, тому мені довелося обирати, і я обрав… Я вирішив, що повинен зосередитися на тому, що найбільш важливо для майбутнього Польщі. Не те щоб я переоцінював свою роль, просто партія має відновити свої сили… Метою виборів є отримання хорошого результату, а коли йдеться про ПіС (Право і справедливість, – Ред.), то метою є перемога на них та можливість здійснення влади, звичайно ж, у коаліції Об’єднаних правих, – пояснив Качинський.

Ярослав Качинський був призначений віцепрем’єром 6 жовтня 2020 року і виконував обов’язки голови комітету Ради міністрів у справах національної безпеки і оборони. До складу цього комітету входять міністри оборони, юстиції, внутрішніх справ, закордонних справ.

Качинський заявляв про свій намір залишити уряд ще минулого року, зазначаючи, що це необхідно для посилення контролю над партією.

Парламентські та місцеві вибори в Польщі повинні відбутися восени 2023 року, а на весну 2024 року заплановані вибори до Європарламенту.

Варто зазначити, що в березні цього року Київ відвідали очільники урядів Польщі, Чехії та Словенії, щоб продемонструвати підтримку України у розв’язаній РФ повномасштабній війні. До складу польської делегації входив Ярослав Качинський.

За підсумками цього візиту Качинський пропонував відправити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО. Згодом міністр оборони Польщі Маріуш Блащак презентував проєкт створення такої місії на зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Джерело: РАР