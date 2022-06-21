Червень, 21 в 11:34

Вартість однієї гривні у Польщі становить 0,12 польського злотого, тобто одиницю валюти можна придбати за 7,4 грн. Наприклад, 100 грн можна обміняти на 12,42 злотого за середнім банківським курсом.

Курс валют станом на 21 червня 2022

1 гривня – 0,12 злотих;

1 долар – 4,35 злотих;

1 євро – 4,56 злотих.

У Польщі можна купити 100 грн за картою Mastercard на 15,07 польського злотого, а за картою Visa – на 14,58 грн. Офіційний курс Нацбанку України становить 7,4 грн за один злотий.

Середній курс у польських банках тримається переважному на цьому ж рівні, а в обмінниках один злотий купують орієнтовно за 7,84 грн.

Зараз дивляться

За банківською картою Mastercard $100 можна обміняти на 440,97 польського злотого, а за картою Visa – на 426,47 злотого.

Ціна євро трохи вища – одиниця злотого становить €4,56. За €100 під час обміну картою Mastercard можна отримати 461,74 злотих, а карткою Visa – 455,55 злотого.

Варто зазначити, що вигідніше обмінювати валюту в офіційних установах, а не обмінниках чи за допомогою банківських карток. За допомогою цього можна зекономити близько 10-15% від суми. Якщо ви обмінюєте валюту одноразово, тоді це не сильно відчуватиметься, проте на постійній основі це значно допоможе зменшити витрати.

Фахівці вважають, що зараз найдоречніший час, щоб вкластися у валюту. Це може допомогти зберегти ваші гроші під час коливання долара, євро чи гривні. Однак економісти наголошують, що останні дні польський злотий укріпляє позиції на банківському ринку.