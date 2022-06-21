Німеччина і Словаччина не можуть погодити постачання танків Україні – ЗМІ

Червень, 21 в 15:19

Словаччина не змогла передати Україні радянські танки Т-72 в обмін на більш сучасні німецькі Leopard, оскільки Берлін запропонував недостатню їх кількість. Про це повідомляє Business Insider.

У квітні стало відомо, що Німеччина готує обмін із Словаччиною. За угодою Україна мала отримати 30 танків Т-72 радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard 2А4.

Як повідомляє видання, Німеччина запропонувала Словаччині 15 танків Leopard 2A4 за 30 Т-72. Тому Словаччина відхилила запропоновану у квітні пропозицію.

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— Реальність така, що ми не можемо прийняти форму підтримки, яку обіцяли Чехії чи іншим країнам. На кожну передану Україні одиницю оборони вони отримали дві в обмін. Словаччина має 30 танків Т-72. Тому 15 основних бойових танків Leopard не можуть бути для нас рішенням, адже нам потрібно 30 основних бойових танків для танкового батальйону, – повідомила Business Insider речниця міністерства оборони Словаччини.

Вона додала, що саме тому наразі ведуться переговори із союзниками “щодо пошуку додаткових форм підтримки України для протидії безглуздій агресії Росії”.

Напередодні повідомлялося, що найближчими тижнями Німеччина відправить в Україну нові гаубиці. Разом з артилерією очікуються зенітні системи Gepard. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. За її словами, ЗСУ також отримають американські реактивні системи HIMARS.