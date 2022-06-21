Червень, 21 в 16:45

Німеччина не відмовиться від санкцій проти Росії та відправлятиме Україні озброєння стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на Дні німецької промисловості у Берліні. Він стверджує, що Захід не сприймає насильницький напад на Україну, і тому забезпечив її зброєю, а проти Росії ввів безпрецедентно жорсткі санкції.

– Так, ці санкції шкодять і нам, шкодять нашим компаніям. Але свобода має свою ціну. Демократія, солідарність із друзями і партнерами має свою ціну. І ми готові заплатити цю ціну, – зазначив він.

Шольц наголосив, що Німеччина надаватиме Україні військову допомогу стільки, скільки Україна потребуватиме підтримки, щоб вона могла захиститися від нападу Росії.

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– З моменту поїздки в Україну для мене як ніколи зрозумілі дві речі: Україна належить до нашої європейської сім’ї. Ми продовжимо підтримувати її зброєю доти, доки Україна потребує нашої підтримки, – додав канцлер.

Також Шольц згадав про свою поїздку до України минулого тижня, зокрема візит до зруйнованого російськими військами Ірпеня. За його словами, він ніколи не забуде картину жаху, яку там побачив.

Зауважимо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що президент Росії Володимир Путін боїться, що на його країну може поширитися “іскра демократії” із Заходу.

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Джерело: Die Welt