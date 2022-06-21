Червень, 21 в 19:15

Спровокована Росією повномасштабна війна в Україні та нинішня безпекова криза на європейському континенті продемонстрували, що Європа не може захистити себе без допомоги США.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау під час зустрічі з послами у вівторок, 21 червня.

– Польща розцінює участь Сполучених Штатів у європейській безпеці як фундаментальну умову миру в Європі, – наголосив Рау.

Міністр нагадав, що саме лідерство США в НАТО відіграло ключову роль у “швидкій та ефективній адаптації до російської загрози у 2016 році”. Так, після захоплення Росією українського півострова Крим у 2014 році та початку воєнних дій на Донбасі НАТО суттєво посилило свою присутність на східному фланзі.

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А після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну в лютому цього року США відправили солдатів у Польщу, а також доставляють зброю для нашої держави через польську територію.

– Нинішня криза чітко демонструє, що без Сполучених Штатів Європа не може себе захистити, – зазначив у зв’язку з цим Рау.

Водночас очільник МЗС Польщі висловив переконання, що Вашингтон не повинен брати на себе “усю відповідальність”. За словами Рау, європейські союзники по НАТО повинні брати на себе більше функцій та відповідальності із гарантування безпеки на континенті.

Нещодавно представник польських служб безпеки Станіслав Жарин повідомив, що Польща вже тривалий час перебуває “під прицілом Росії”. Він зазначив, що країна-агресор використовує пропаганду та дезінформацію, намагаючись переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб’єктність.