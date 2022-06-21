ЄС досяг згоди щодо кандидатського статусу України – МЗС Франції

Червень, 21 в 19:14

Держави-члени Європейського Союзу досягли єдиної позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство напередодні саміту ЄС 23-24 червня.

Про це під час пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із загальних питань у Люксембургу заявив міністр-делегат у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон.

За його словами, міністри підготували питання заявок України, Молдови та Грузії для розгляду главами держав і урядів на саміті ЄС 23-24 червня.

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— Сьогодні в нас була дискусія, яка дала змогу продемонструвати широкий консенсус, я навіть сказав би, повний консенсус щодо розгляду цих досьє. І особливо щодо України, можливості визнати статус кандидата в найкоротші терміни, – повідомив він.

Він зауважив, що тепер це питання в руках лідерів країн Євросоюзу, але міністри попрацювали над знаходженням спільної позиції.

При цьому він зазначив, що міністри наголосили: Процес вступу не означає негайного вступу. Вони назвали процес безпосереднього приєднання до ЄС “вимогливим та тривалим”.

Бон також сказав, що “тепер є європейська воля заявити Україні, може, й іншим, але Україні як символу та конкретному рішенню: відлік часу обговорення європейської інтеграції пішов”.

Минулого тижня, 17 червня, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Остаточне рішення про надання чи ненадання статусу кандидата має бути ухвалено у Брюсселі, на засіданні Європейської ради, яке пройде 23-24 червня.