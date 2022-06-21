Червень, 21 в 0:06

Усі міністри закордонних справ країн-членів ЄС заявили про свою повну відданість продовжувати підтримувати Україну.

Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель під час пресконференції 20 червня, яка відбулася після закінчення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ.

– Міністри підкреслили повну відданість продовжувати підтримувати Україну з будь-якої точки зору – військової, продовжувати чинити тиск на Росію та працювати з міжнародною спільнотою. Я хочу наголосити на важливості цих зобов’язань, тому що війна Росії проти України тягне за собою наслідки не тільки для України, але для всього світу через продовольство та ціни на енергоносії, на світову економіку, – зазначив він.

Боррель стверджує, що другим питанням, яке розглянули міністри, були рекомендації Комісії щодо заявок України, Молдови та Грузії щодо членства в ЄС.

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За його словами, Європейська рада пізніше цього тижня може надіслати сигнал, що вони розпочали підготовку для європейської інтеграції цих трьох країн.

– Це – потужний сигнал, який має бути почутий не лише в Україні, Молдові та Грузії, але і який пролунав би гучною луною серед наших партнерів як маніфестація сили нашої єдності та підтримки цих трьох країн, особливо тієї, на яку напала Росія, – сказав Боррель.

Також політик вважає, що президент РФ Володимир Путін хоче знищити Україну, руйнуючи інфраструктуру, міста, заперечуючи саму ідею існування української нації. Тому ЄС продовжуватиме підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно.

Нагадаємо, що 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.