Червень, 22 в 10:42

Середній банківський курс гривні у Польщі 22 червня порівняно з попереднім днем не змінився і становить приблизно 0,1242 злотих за 1 грн.

Обмінявши 100 грн у польському банку, можна отримати 12,42 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,04 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками трохи здешевшав:

Зараз дивляться

курс за карткою Mastercard – 14,99 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара у польських банках впав у ціні і в середньому становить 4,3478 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 434,78 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками:

курс за карткою Mastercard – 438,56 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 426,47 злотих за $100.

Впав у ціні також середній банківський курс євро, який 22 червня становить 4,5466 польських злотих за €1. Обмінявши €100, можна отримати приблизно 454,66 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками також здешевшав: