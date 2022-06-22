Долар і євро здешевшали, гривня стабільна: курс валют в Польщі
Середній банківський курс гривні у Польщі 22 червня порівняно з попереднім днем не змінився і становить приблизно 0,1242 злотих за 1 грн.
Обмінявши 100 грн у польському банку, можна отримати 12,42 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,04 злотих (за курсом НБУ).
Курс гривні у Польщі за банківськими картками трохи здешевшав:
- курс за карткою Mastercard – 14,99 польських злотих за 100 грн;
- курс за карткою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.
Курс долара у польських банках впав у ціні і в середньому становить 4,3478 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 434,78 злотих.
Курс долара у Польщі за банківськими картками:
- курс за карткою Mastercard – 438,56 злотих за $100;
- курс за карткою Visa – 426,47 злотих за $100.
Впав у ціні також середній банківський курс євро, який 22 червня становить 4,5466 польських злотих за €1. Обмінявши €100, можна отримати приблизно 454,66 злотих.
Курс євро у Польщі за банківськими картками також здешевшав:
- курс за карткою Mastercard – 460,36 злотих за €100;
- курс за карткою Visa – 455,55 злотих за €100.