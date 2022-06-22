Червень, 22 в 20:42

Збройні сили Фінляндії готові до війни з Росією, у випадку, якщо російські війська підуть в атаку.

Про те, що протягом останніх десятиліть фінська влада готувалась до нападу з боку РФ розповів командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Тімо Ківінен.

Він стверджує, що у зв’язку із такою загрозою з боку РФ, Фінляндія повністю готова до війни проти російської армії.

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– Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні, – Ред.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації, – сказав Тімо Ківівен.

Командувач фінськими силами оборони каже, що за останні роки його Фінляндія змогла створити значний арсенал, але вирішальним фактором є мотивація фінського суспільства.

– Україна виявилася надто жорстким шматком, щоб Росія змогла його пережувати. З Фінляндією буде так само, – сказав Ківінен.

Тімо Ківівен наголосив, що навіть після вступу до Північноатлантичного Альянсу основна відповідальність за оборону територій Фінляндії лежатиме, як і раніше, на самих фінах.