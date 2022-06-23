Ймовірність нападу з території Білорусі з нами на довгі роки – глава Київської ОВА

Червень, 22 в 22:11

Ймовірність повторного нападу з території Білорусі на Україну може залишатися на довгі роки, тому що дві країни мають спільні межі державних кордонів, вважає очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, довжина спільного кордону сягає близько 198 км. Тому Київська область готується до належної оборони та продумує варіанти дій у разі можливих загроз.

– Ця загроза буде з нами довгі роки. У нас є спільний кордон із Білоруссю, довжина якого 186 км. Це виклики, до яких ми маємо бути готовими завжди, – переконаний глава обласної військової адміністрації.

Глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована. На території сусідньої країни тривають військові навчання, укріплення кордону та інші дії воєнного призначення.

Зараз дивляться

За словами Буданова, вони не направлені на бойові дії проти України, тому зараз хвилюватися немає про що. Якщо білоруські військові захочуть напасти, тоді Україна буде готова до гідної відсічі.