Литва готова до помсти Росії через заборону транзиту підсанкційних товарів

Червень, 22 в 20:17

Литва готова до помсти з боку Росії після заборони на транзит певних товарів, які підпадають під санкції Європейського Союзу, через свою територію та у російський Калінінград. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа.

– Ми готові до якихось недружніх дій з боку Росії, відключення від системи Brell (це спільна електрична мережа між Росією, Білоруссю та країнами Балтії, – Ред.) або інших дій, – сказав Науседа.

Він сказав, що не вірить, що Росія кине військовий виклик Литві, оскільки його країна є членом НАТО. Науседа ухвалив рішення про заблокування пропуску деяких товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу.

– Ми просто виконуємо санкції, запроваджені на рівні Європейського Союзу. Це не має нічого спільного з двосторонніми відносинами між Росією та Литвою, – вважає Науседа.

За його словами, Литва очікує на запровадження наступних етапів санкцій. Він заявив, що було б дуже добре, якби Європейська комісія пояснила російській владі зміст санкцій.

Зараз дивляться

– Ймовірно, це зніме деяку напругу, яка виникає зараз, – додав він, попередивши, що ескалація конфлікту не піде на користь жодній стороні.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обговорюються заходи у відповідь за заборону Литви на транзит товарів, які підпадають під санкції Європейського Союзу. Пєсков не уточнив, до чого вони можуть призвести, і сказав, що немає точних термінів для відповіді Москви.