Червень, 22 в 14:50

У середу, 22 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі дещо змінилися ціни на бензин. Зокрема, здорожчав бензин марки А-95, а середня вартість дизпалива впала.

Так, бензин А-98 сьогодні можна в середньому придбати за 8,30 злотих/літр (55,1 грн за курсом Національного банку України), тоді як напередодні це пальне коштувало 8,36 злотих/літр.

Водночас за добу трохи зросла вартість бензину марки А-95: літр можна придбати в середньому за 7,91 злотих (52,5 грн за курсом НБУ).

Зараз дивляться

Трохи подешевшало дизельне паливо: сьогодні літр можна придбати за середньою ціною 8,29 злотих (55 грн). Напередодні літр цього пального коштував 8,49 злотих.

Продовжує зростати середня вартість преміального дизпалива – до 8,02 злотих/літр (53,2 грн за курсом Нацбанку), тоді як напередодні літр коштував 7,99 злотих.

Середня вартість автогазу (LPG) також зросла, і сьогодні становить 3,57 злотих/літр (23,7 грн).

Ціни на бензин у Польщі коливаються у різних воєводствах.

Наприклад, у Куявсько-Поморському воєводстві середня вартість бензину А-95 сьогодні становить 7,96 злотих/літр (52,8 грн), дизпалива – 7,91 злотих/літр (52,5 грн).

У Вармінсько-Мазурському воєводстві середня вартість бензину марки А-95 становить 7,53 злотих/літр (49,9 грн), бензину А-98 – 8,05 злотих/літр (53,4 грн).

Вартість пального в Україні

Станом на 22 червня ціни на бензин А-95 стартують від 50,40 грн за літр, на дизельне паливо – від 56,00 грн за літр, а на автогаз – від 40,96 грн.

Зокрема, найдешевше бензин коштує у Волинській, Чернігівській, Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях.