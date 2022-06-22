Червень, 22 в 1:55

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пояснив свої слова щодо невизнання псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР” на тимчасово окупованих територіях України.

Своє пояснення він надав під час виступу на Катарському економічному форумі 21 червня.

Під час виступу президент Казахстану наголосив на “територіальній цілісності країн”.

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– Висловлюючи наш підхід щодо територіальної цілісності держав, я, звісно, мав на увазі основний принцип Статуту ООН. На мою думку, територіальна цілісність держав має переважати, – сказав Токаєв.

На його думку, між Україною та Росією має продовжуватись “переговорний процес”, а Казахстан, як “близький друг” обох країн, може запропонувати свої можливості для проведення цих переговорів.

Касим-Жомарт Токаєв не назвав війною агресію Росії, але заявив, що “дуже стурбований” подіями в Україні.

Лідер Казахстану зазначив, що він має добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним та радий цьому.

Нагадаємо, під час економічного форуму у російському Санкт-Петербурзі 17 червня президент Казахстану у присутності президента РФ заявив, що Казахстан вважає терористичні утворення”ЛДНР” квазідержавами і не збирається їх визнавати. Путін при цьому проковтнув публічне приниження від країни, яку раніше неодноразово російські високопосадовці називали близьким союзником Росії.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія втратила майже усіх своїх союзників, окрім одного – Сирії.

Джерело: Qatar Economic Forum