У проєкті висновків саміту ЄС прописано рішення надати Україні статус кандидата

Червень, 22 в 19:44

У проєкті висновків засідання Європейської ради, яка має відбутися 23-24 червня у Брюсселі, прописано рішення надати Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Згідно з документом, який є у розпорядженні одного з українських інформагентств, планують ухвалити рішення про надання статусу кандидата Україні та Молдові.

Європейська комісія зобов’язана звітувати перед Радою ЄС про виконання умов країн, які подали заявки на членство в ЄС. Рада ухвалить рішення про подальші кроки, коли всі зобов’язання будуть повністю виконані, наголосили у документі.

Також Європейська рада готова надати Грузії статусу країни-кандидата після того, як будуть визначені основні пріоритети. Згідно з висновками, шлях кожної країни до Європейського Союзу залежатиме від дій відповідно до Копенгагенських критеріїв.

Зараз дивляться

Лідери ЄС можуть ухвалити відповідні рішення у перший день саміту 23 червня, оскільки це питання стоїть першим. Саміт розпочнеться о 15.00 за Брюсселем (тобто о 16.00 за київським часом).

Про рішення надати Україні статус кандидата в члени Європейського союзу, яке мають ухвалити під час саміту, проінформують президента Євроради Шарля Мішеля та Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.