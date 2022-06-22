Україна не вступить в ЄС за прискореною процедурою – французький міністр

Червень, 22 в 17:07

Французький міністр у справах Європи Клеман Бон вважає, що для повноцінного набуття членства України до Європейського Союзу можуть знадобитися роки. На його думку, для нашої країни не може бути прискореної процедури, попри широку підтримку.

Україна повинна буде дотримуватися суворих правил, як і будь-який кандидат на вступ до ЄС, сказав французький міністр напередодні Брюссельського саміту.

– Немає прискореної процедури, немає королівського пропуску. Їм потрібно спочатку закінчити війну, відбудувати країну, виконати всі демократичні та економічні вимоги. Це займе час. Але ми даємо цей сигнал відкритості, – сказав французький міністр у справах Європи Клеман Бон.

Лідери Європейського Союзу зберуться на саміті 23-24 червня, щоб обговорити, чи надавати Україні, Молдові та Грузії статус кандидата на вступ в ЄС. Європейська комісія минулого тижня підтримала кандидатуру України.

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Під час виступу в Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Комісія рекомендує надати Україні статус кандидата. Звісно, ​​за умови, що у нашій країні здійснять низку подальших реформ.