Червень, 23 в 15:44

У Брюсселі 23 червня розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.

Головною темою обговорення будуть заявки на членство від України, Молдови і Грузії.

23 червня Європарламент схвалив резолюцію про надання Україні статусу кандидата в ЄС. За проголосувало 529 депутатів, 45 – проти.

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Саме рішення про надання статусу кандидатів ухвалять на дводенному саміті членів ЄС. Він офіційно розпочнеться у четвер о 15.00 (16.00 за Києвом).

Трансляція саміту членів ЄС

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася в досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії.