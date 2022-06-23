Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Курс за банківськими картками знову зріс: скільки коштує гривня, долар та євро в Польщі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Курс за банківськими картками знову зріс: скільки коштує гривня, долар та євро в Польщі
Фото: Depositphotos

Середній банківський курс гривні у Польщі порівняно з 22 червня не змінився і становить приблизно 0,1242 злотих за 1 грн.

Обмінявши 100 грн у польському банку, можна отримати 12,42 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,25 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками трохи здорожчав:

Зараз дивляться
  • курс за карткою Mastercard – 15,02 польських злотих за 100 грн;
  • курс за карткою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара у польських банках також залишається стабільним і в середньому становить 4,3478 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 434,78 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками зріс:

  • курс за карткою Mastercard – 439,49 злотих за $100;
  • курс за карткою Visa – 426,47 злотих за $100.

Не змінився середній банківський курс євро, який 23 червня становить 4,5466 польських злотих за €1. Обмінявши €100, можна отримати приблизно 454,66 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками трохи здешевшав:

  • курс за карткою Mastercard – 460,09 злотих за €100;
  • курс за карткою Visa – 455,55 злотих за €100.

Читайте
Як поповнити картку Приватбанку в Польщі - інструкція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка