Червень, 23 в 11:53

Середній банківський курс гривні у Польщі порівняно з 22 червня не змінився і становить приблизно 0,1242 злотих за 1 грн.

Обмінявши 100 грн у польському банку, можна отримати 12,42 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,25 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками трохи здорожчав:

Зараз дивляться

курс за карткою Mastercard – 15,02 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара у польських банках також залишається стабільним і в середньому становить 4,3478 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 434,78 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками зріс:

курс за карткою Mastercard – 439,49 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 426,47 злотих за $100.

Не змінився середній банківський курс євро, який 23 червня становить 4,5466 польських злотих за €1. Обмінявши €100, можна отримати приблизно 454,66 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками трохи здешевшав: