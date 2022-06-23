Парламентська асамблея Ради Європи вважає найбільш ймовірним те, що літак рейсу MH17 був збитий ракетою Бук, наданою проросійським збройним формуванням російськими військовими.

Про це йдеться у затвердженій організацією резолюції, за яку проголосували 80 депутатів із 81.

– На підставі доказів, наданих доповідачеві українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найбільш переконливим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою Бук, наданою проросійським збройним формуванням російською армією, – зазначили в резолюції ПАРЄ.

Крім того, у документі наголосили, що ПАРЄ вражена неспроможністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів та Міжнародною слідчою групою у справі МН17.

– Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам російська влада практикувала дезінформацію, зокрема поширюючи кілька послідовних суперечливих версій фактів з метою створення плутанини, – додали експерти.

За їхніми словами, російська влада пішла так далеко, що надала сфальсифіковані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду. Зокрема, версії, згідно з якими український винищувач Су-25 або МіГ29 збив MH17, були повністю спростовані, як і версія про те, що причиною катастрофи стала українська ракета Бук, випущена з підконтрольної уряду території.

Дебати та голосування за резолюцію проходили у присутності в сесійній залі ПАРЄ родичів жертв загиблих в авіакатастрофі МН17 та короля Нідерландів Віллема-Александра.

Рейс #MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой «Бук», предоставленной Россией; это является «наиболее убедительным сценарием», заявила Парламентская ассамблея Совета Европы #ПАСЕ#PACEsummer2022 https://t.co/jFdai7F1VB — Совет Европы (@CoE_ru) June 23, 2022

Нагадаємо, що пасажирський Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання у справі щодо катастрофи літака Boeing-777. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначав, що ймовірна дата оголошення вироку – 17 листопада або 15 грудня.

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