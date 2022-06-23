ПАРЄ поклала відповідальність на Росію за збиття літака рейсу МН17 на Донбасі
Парламентська асамблея Ради Європи вважає найбільш ймовірним те, що літак рейсу MH17 був збитий ракетою Бук, наданою проросійським збройним формуванням російськими військовими.
Про це йдеться у затвердженій організацією резолюції, за яку проголосували 80 депутатів із 81.
– На підставі доказів, наданих доповідачеві українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найбільш переконливим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою Бук, наданою проросійським збройним формуванням російською армією, – зазначили в резолюції ПАРЄ.
Крім того, у документі наголосили, що ПАРЄ вражена неспроможністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів та Міжнародною слідчою групою у справі МН17.
– Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам російська влада практикувала дезінформацію, зокрема поширюючи кілька послідовних суперечливих версій фактів з метою створення плутанини, – додали експерти.
За їхніми словами, російська влада пішла так далеко, що надала сфальсифіковані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду. Зокрема, версії, згідно з якими український винищувач Су-25 або МіГ29 збив MH17, були повністю спростовані, як і версія про те, що причиною катастрофи стала українська ракета Бук, випущена з підконтрольної уряду території.
Дебати та голосування за резолюцію проходили у присутності в сесійній залі ПАРЄ родичів жертв загиблих в авіакатастрофі МН17 та короля Нідерландів Віллема-Александра.
Рейс #MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой «Бук», предоставленной Россией; это является «наиболее убедительным сценарием», заявила Парламентская ассамблея Совета Европы #ПАСЕ#PACEsummer2022 https://t.co/jFdai7F1VB
— Совет Европы (@CoE_ru) June 23, 2022
Нагадаємо, що пасажирський Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання у справі щодо катастрофи літака Boeing-777. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначав, що ймовірна дата оголошення вироку – 17 листопада або 15 грудня.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко