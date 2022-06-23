Підготовка українських пілотів на винищувачах НАТО: до Конгресу внесли законопроєкт

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До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроєкт про підготовку українських пілотів та членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах.

Про це у Twitter повідомив член Республіканської партії, конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер.

— Ці чоловіки – пілоти ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою першого дня, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16, – написав він.

When pilots talk stuff…. Зараз дивляться These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK — Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) June 22, 2022

Кінзінгер прикріпив до свого твіту спільне фото з пілотами ВПС України.

У листі до міністра оборони США Остіна Ллойда конгресмени висловили сподівання, що законопроєкт буде ухвалено для подальшої “зміни ситуації у повітрі та з метою забезпечити українським силам вирішальну перевагу у війні”.

18 червня Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння. Загалом з початку правління Джо Байдена Сполучені Штати надали Україні військову допомогу на суму $6,3 млрд.

Військова допомога від США включає РСЗВ HIMARS, зенітні системи Stinger, протитанкові системи Javelin, безпілотні літальні системи Switchblade, вертольоти Мі-17, безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost тощо.

Літаки F-15 та F-16 – це винищувачі четвертого покоління. Винищувач F-16 користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь та перебуває на озброєнні зокрема, США, Туреччини, Ізраїлю, Південної Кореї та країн-членів НАТО. F-15 – на озброєнні ВПС США, Японії, Ізраїлю, Саудівської Аравії.