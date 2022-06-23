Червень, 23 в 20:11

Наразі постачання газу до Євросоюзу гарантовано, проте до ситуації варто ставитися серйозно.

Про це заявив представник Єврокомісії у коментарі CNN.

– Згідно з інформацією від органів державної влади, безпека постачання газу в ЄС та Німеччину зокрема наразі гарантована. Зниження надходження газу з Росії поки що можна компенсувати, – сказав він.

Однак він додав, що ситуація може погіршитися.

Зараз дивляться

– Заяви про перший рівень попередження були зроблені дев’ятьма державами-членами ЄС за останні місяці на тлі використання Росією своїх газових постачать як інструменту для шантажу, – додав представник Єврокомісії.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз домовився з Норвегією про збільшення постачання газу.

Зазначається, що важливість норвезької нафтогазової галузі зросла після вторгнення РФ в Україну, а зараз Норвегія є найбільшим виробником нафти і газу в Європі.