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Постачання газу в ЄС гарантоване, проте ситуація може погіршитися – Єврокомісія

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Постачання газу в ЄС гарантоване, проте ситуація може погіршитися – Єврокомісія
Фото: Depositphotos

Наразі постачання газу до Євросоюзу гарантовано, проте до ситуації варто ставитися серйозно.

Про це заявив представник Єврокомісії у коментарі CNN.

– Згідно з інформацією від органів державної влади, безпека постачання газу в ЄС та Німеччину зокрема наразі гарантована. Зниження надходження газу з Росії поки що можна компенсувати, – сказав він.

Однак він додав, що ситуація може погіршитися.

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– Заяви про перший рівень попередження були зроблені дев’ятьма державами-членами ЄС за останні місяці на тлі використання Росією своїх газових постачать як інструменту для шантажу, – додав представник Єврокомісії.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз домовився з Норвегією про збільшення постачання газу.

Зазначається, що важливість норвезької нафтогазової галузі зросла після вторгнення РФ в Україну, а зараз Норвегія є найбільшим виробником нафти і газу в Європі.

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Джерело: CNN
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