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Разом з боєприпасами та HIMARS: США оголосять про військову допомогу Україні на $500 млн

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Вже сьогодні, 23 червня, Адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про додаткову військову допомогу Україні на суму $500 млн.

Про це повідомило CNN з посиланням на американського чиновника.

Очікується, що пакет охопить додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси.

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У Білому домі зазначили, що поки не можуть повідомити подробиць нової військової допомоги Україні, але наголосили, що США продовжать надавати її на регулярній основі.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули перші американські системи HIMARS.

Їх анонсували у рамках пакета допомоги від США на $700 млн на початку червня. Початково планували надати чотири системи.

Реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні знищувати цілі на відстані до 80 км.

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Джерело: CNN
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