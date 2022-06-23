Червень, 23 в 18:49

Основні інституції Європейського Союзу заборонили представникам російських компаній відвідувати свої приміщення.

Про це заявив представник ЄС 23 червня перед початком саміту Європейського Союзу у Брюсселі.

– Після Європарламенту інші інституції ЄС тепер також заборонили російським лобістам відвідувати свої приміщення. Заборона на вхід для представників російських компаній поширюється і на Європейську комісію та Європейську раду, – зазначив він.

Таким чином забезпечена реалізація запроваджених Євросоюзом санкцій проти РФ через її загарбницьку війну в Україні.

Зараз дивляться

Європейський парламент уже зробив такий крок на початку червня і закликав інші інституції ЄС також заборонити лобістам російських інтересів відвідувати свої установи.

Рішення стосується всіх представників російських інтересів, які зареєстровані на доступ до приміщень установ для зустрічей з комісарами, їх персоналом та обраними депутатами Європарламенту.

– Російським дипломатам, державним службовцям і представникам керівництва вже заборонили відвідувати установи ЄС. З іншого боку, громадянам ЄС, які представляють інтереси своїх російських клієнтів у Брюсселі, наразі не перешкоджають здійснювати свою діяльність, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 20 червня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій, введених ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2023 року.

Джерело: APA