Реалізація санкцій: російським лобістам заборонили вхід до Єврокомісії та Євроради
Основні інституції Європейського Союзу заборонили представникам російських компаній відвідувати свої приміщення.
Про це заявив представник ЄС 23 червня перед початком саміту Європейського Союзу у Брюсселі.
– Після Європарламенту інші інституції ЄС тепер також заборонили російським лобістам відвідувати свої приміщення. Заборона на вхід для представників російських компаній поширюється і на Європейську комісію та Європейську раду, – зазначив він.
Таким чином забезпечена реалізація запроваджених Євросоюзом санкцій проти РФ через її загарбницьку війну в Україні.
Європейський парламент уже зробив такий крок на початку червня і закликав інші інституції ЄС також заборонити лобістам російських інтересів відвідувати свої установи.
Рішення стосується всіх представників російських інтересів, які зареєстровані на доступ до приміщень установ для зустрічей з комісарами, їх персоналом та обраними депутатами Європарламенту.
– Російським дипломатам, державним службовцям і представникам керівництва вже заборонили відвідувати установи ЄС. З іншого боку, громадянам ЄС, які представляють інтереси своїх російських клієнтів у Брюсселі, наразі не перешкоджають здійснювати свою діяльність, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 20 червня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій, введених ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2023 року.
Джерело: APA