Червень, 23 в 19:21

Очільниця уряду Естонії Кая Каллас розкритикувала нинішній план НАТО щодо захисту країн Балтії в разі нападу Росії. За її словами, якщо вторгнення відбудеться, агресор встигне знищити Естонію.

Таку заяву політик зробила в коментарі журналістам. За словами Каллас, нинішній план Альянсу щодо захисту країн Балтії (Естонії, Литви та Латвії) від будь-якого нападу РФ передбачає, що вони можуть бути повністю захоплені та звільнені лише через 180 днів.

Прем’єр Естонії наголосила, що за цей час країна-агресор “зітре з карти” її країну.

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Каллас нагадала, що за більш ніж 100 днів з початку повномасштабної війни проти України РФ уже скоїла низку воєнних злочинів проти мирного населення, зокрема звірства в місті Буча Київської області.

– Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн та нашої культури… Якщо ви бували в Таллінні і знаєте наше старе місто, багатовікову історію та культуру, які є там, – все це буде стерто з карти разом з нашим народом, нашою нацією, – наголосила Каллас.

Як зазначила політик, події в Бучі демонструють, що концепція “втратити і потім звільнити”, якої зараз дотримується Альянс, “насправді не працює”. Вона поінформувала, що особисто спілкувалася із солдатами з країн Альянсу, які зараз базуються в Естонії (в основному це британські військові). Вони, за словами Каллас, також “не в захваті від ідеї, що мають померти” у разі нападу РФ у рамках нинішньої концепції оборони НАТО.

Прем’єр Естонії наполягає, що в кожну з країн Балтії мають прибути щонайменше 20-25 тис. військовослужбовців НАТО, до яких долучаться тисячі естонських, латвійських та литовських солдатів. Однак це не означає, що іноземні військові повинні будуть постійно перебувати в Естонії.

Коментарі Каллас прозвучали напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Мадриді (Іспанія) 28-30 червня. На ньому члени Альянсу обговорюватимуть плани оборони свого східного флангу на тлі вторгнення РФ в Україну. Йдеться, зокрема, про захист країн Балтії.

Зараз у кожній країні Балтії постійно базуються близько тисячі військових НАТО, які проходять ротацію. Водночас Естонія, Латвія та Литва закликають Альянс значно розширити військову присутність на їхніх територіях та розробити концепцію оборони, яка б передбачала протидію можливому нападу агресора з першого ж дня.

Варто зазначити, що днями прикордонний російський вертоліт МІ-8 порушив повітряний простір Естонії та перебував там майже дві хвилини. Крім того, війська РФ проводять навчання поблизу естонського кордону, імітуючи щоденні ракетні удари по країні.

Як інформував генсек НАТО Єнс Столтенберг, Альянс готується оголосити Росію загрозою миру та стабільності.