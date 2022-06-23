Червень, 23 в 16:35

Станом на четвер, 23 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі трохи подешевшало дизельне паливо та автогаз.

Зокрема, за літр дизпалива сьогодні потрібно в середньому заплатити 8,18 злотих (53,6 грн за курсом Національного банку України), тоді як напередодні вартість становила 8,29 злотих.

За літр автогазу (LPG) водіям у Польщі сьогодні потрібно віддати в середньому 3,55 злотих (23,3 грн за курсом Нацбанку). Напередодні це пальне коштувало 3,57 злотих/літр.

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Водночас підвищилася середня вартість преміального дизпалива – до 8,10 злотих/літр (53,1 грн), тоді як напередодні літр цього пального можна було придбати за ціною 8,02 злотих.

Ціни на бензин на АЗС Польщі за добу майже не змінилися. За літр бензину марки А-95 сьогодні потрібно в середньому віддати 7,90 злотих (51,8 грн за курсом НБУ). Напередодні середня вартість цього пального в середньому становила 7,91 злотих/літр.

Літр бензину марки А-98 сьогодні в середньому коштує 8,31 злотих (54,5 грн). Напередодні середня ціна на це пальне становила 8,30 злотих/літр.

У деяких воєводствах Польщі пальне можна придбати за трохи нижчою вартістю, ніж середня.

Наприклад, у Куявсько-Поморському воєводстві середня ціна на бензин А-95 сьогодні становить 7,74 злотих/літр (50,7 грн за курсом НБУ), бензин А-98 – 7,94 злотих/літр (52,1 грн), на дизпаливо – 7,96 злотих/літр (52,2 грн).

У Мазовецькому воєводстві середня вартість бензину А-95 становить 7,89 злотих/літр (51,7 грн), бензину А-98 – 8,01 злотих/літр (52,5 грн), дизпалива – 7,90 злотих/літр (51,8 грн).

У Вармінсько-Мазурському воєводстві бензин марки А-95 можна в середньому придбати за 7,61 злотих/літр (49,9 грн), бензин А-98 – за 8,05 злотих/літр (52,8 грн).

Скільки коштує на АЗС Польщі бензин, автогаз та дизель: актуальні ціни / 2 фотографии

Ціни на АЗС України

Ціни на бензин А-95 в Україні станом на 23 червня в середньому становлять 50,73 грн за літр, на дизельне пальне – 56,55 грн за літр, а на автогаз – від 41,94 грн.

Ціни на пальне в регіонах не надто відрізняються: коливання відбувається в межах однієї-двох гривень.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl