Червень, 23 в 17:13

У Німеччині оголосили режим тривоги на тлі скорочення запасів та поставок газу з Росії.

Про це заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек під час брифінгу 23 червня. За його словами, газ є дефіцитним товаром у Німеччині.

– Попри те, що запаси газу на цей час ще можна закуповувати на ринку та зберігати, ситуація серйозна, і прийде зима, – зазначив Габек.

Також міністр попередив, що людям необхідно підготуватися до підвищення цін.

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Габек назвав ситуацію у Німеччині економічною атакою з боку РФ. Оголошений режим тривоги є передумовою для планів федерального уряду щодо скорочення споживання газу в електроенергетиці та більшого використання вугільних електростанцій.

Зазначимо, що у Німеччині перший рівень аварійного плану (режим попередження) оголосили ще наприкінці березня у зв’язку з масштабним вторгненням Росії в Україну.

А другий рівень аварійного плану вводять під час перебоїв з газопостачанням або під час високого попиту. На даному етапі постачальники газу можуть підвищувати ціни.

Раніше міністр економіки Роберт Габек зазначав, що скорочення постачання газу Газпромом через Північний потік-1 є “політичним рішенням РФ”, а не технічною проблемою, як стверджує російський енергетичний гігант.